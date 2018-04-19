Mahindra представила кроссовер XUV500

Mahindra представила очередной кроссовер XUV500

Компания Mahindra в 2011 году выпустила свой первый кроссовер XUV 500, который получил независимую подвеску и был семиместным.

По индийским меркам это очень престижный семейный автомобиль. В настоящее время это уже второе обновление данной модели и компания в очередной раз готова внести улучшения в уже полюбившееся авто. Дизайн будет обновлен с внесением изменений в решетку радиатора, изменением ходовых огней, увеличением спойлера. Внешний вид значительно изменится с помощью этих небольших модернизации, хотя они и будут не дорогими. Сидения автомобиля получат кожаную обивку, а панель будет отделана кожзаменителем. Без внимания не останется шумоизоляция, запуск автомобиля теперь будет производиться при помощи кнопки.