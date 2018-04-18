В ФСО опровергли продажу автомобиля Путина

В ФСО опровергли информацию, что автомобиль Путина выставили на продажу

Выставленный на продажу Mercedes-Benz не использовался для перевозки первых лиц государства, сообщили РИА Новости в Центре по связям с общественностью ФСО РФ , в ведении которой находится гараж особого назначения. Ранее в интернете появилась информация о размещении на сайте Auto.ru объявления о продаже правительственного автомобиля Mercedes-Benz Pullman, который якобы использовал президент России Владимир Путин "Данная машина была сняла с баланса после прохождения определенного пробега и передана для реализации. Этот автомобиль не использовался для обслуживания главы государства", — сказал собеседник агентства.