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В ФСО опровергли продажу автомобиля Путина
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В ФСО опровергли информацию, что автомобиль Путина выставили на продажу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выставленный на продажу Mercedes-Benz не использовался для перевозки первых лиц государства, сообщили РИА Новости в Центре по связям с общественностью ФСО РФ, в ведении которой находится гараж особого назначения.
Ранее в интернете появилась информация о размещении на сайте Auto.ru объявления о продаже правительственного автомобиля Mercedes-Benz Pullman, который якобы использовал президент России Владимир Путин.
"Данная машина была сняла с баланса после прохождения определенного пробега и передана для реализации. Этот автомобиль не использовался для обслуживания главы государства", — сказал собеседник агентства.
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