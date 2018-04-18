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Toyota назвала причину отказа от Android Auto
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Toyota назвала причину отказа от Android Auto 

Авторамблер 16 часов назад
Фото: Авторамблер
Японский автопроизводитель намерен защитить конфиденциальность автовладельцев.
Toyota не будет использовать Android Auto в своих автомобилях для подключения смартфонов на Android к штатной мультимедийной системе, заявил представитель компании. При этом Apple CarPlay, предназначенная для интеграции с iPhone, появится на модели Toyota Avalon уже в 2019 году.
Причиной отказа от Android Auto стало то, что программа якобы собирает информацию о скорости автомобиля, положении дроссельной заслонки, оборотах двигателя, температуре охлаждающей жидкости и масла, о чем стало известно еще в 2015 году. Однако позже Google опровергла эти заявления в комментарии изданию Motor Trend, но лишь частично. Тогда в IT-компании подтвердили, что получали данные об оборотах двигателя и скорости движения "для более точной работы навигатора".
Как отмечает Motor1, даже спустя несколько лет платформа от Google вызывает недоверие у японской марки, а потому вряд ли стоит ожидать, что Android Auto появится на автомобилях Toyota и Lexus в ближайшее время.
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Комментарии1  Ещё 3 источника 
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