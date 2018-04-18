Выпуск LADA Vesta приостановлен

Временно остановлен выпуск автомоделей LADA Vesta из-за недопоставок топливных баков

Вчера ижевская промплощадка АВТОВАЗа была вынуждена временно остановить производство автомоделей линейки LADA Vesta . Рабочая смена была отменена.

По предварительным данным из-за недопоставок топливных баков, закупку которых АВТОВАЗ делает у компании "Автокомпонент", уже недовыпущено 285 экземпляров обсуждаемой автомодели.

Официальные лица обеих компаний ничего толком не поясняют. А если верить информации от сторонних источников, то "Автокомпонент" не срывал поставок и все исправно отгружает.

Выходит таким странным способом в Ижевске решили подэкономить детали?

По словам основных автодилеров автокомпании, сбоев в реализации LADA Vesta пока что не ожидается. Автосалоны имеют как минимум месячный запас оговоренной продукции.

Будем ждать официальную версию причин вчерашней остановки площадки в Ижевске. Скорее всего причина кроется в финансовом моменте. В общем посмотрим.