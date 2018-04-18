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Выпуск LADA Vesta приостановлен
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Временно остановлен выпуск автомоделей LADA Vesta из-за недопоставок топливных баков 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Вчера ижевская промплощадка АВТОВАЗа была вынуждена временно остановить производство автомоделей линейки LADA Vesta. Рабочая смена была отменена.
По предварительным данным из-за недопоставок топливных баков, закупку которых АВТОВАЗ делает у компании "Автокомпонент", уже недовыпущено 285 экземпляров обсуждаемой автомодели.
Официальные лица обеих компаний ничего толком не поясняют. А если верить информации от сторонних источников, то "Автокомпонент" не срывал поставок и все исправно отгружает.
Выходит таким странным способом в Ижевске решили подэкономить детали?
По словам основных автодилеров автокомпании, сбоев в реализации LADA Vesta пока что не ожидается. Автосалоны имеют как минимум месячный запас оговоренной продукции.
Будем ждать официальную версию причин вчерашней остановки площадки в Ижевске. Скорее всего причина кроется в финансовом моменте. В общем посмотрим.
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