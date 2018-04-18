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Российский беспилотник проехал миллион километров
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Миллион километров проехал российский беспилотник 

Car.ru 30 минут назад
Фото: Car.ru
Тестирование российского беспилотника проводилось в США, Китае и Японии по той причине, что в России запрещено использование автономных машин.
Разрешение получили только специальные полигоны, но автомобиль тестировался в реальных дорожных условиях, для того чтобы выяснить, как искусственный интеллект будет вести себя в условиях приближенных к реальным. Целью проведения тестирования было выяснить, как беспилотник реагирует на смену освещенности дороги, реакцию на дорожные знаки и начать установку в автомобили уже к 2022-23 годам. Не известно будут ли они пользоваться спросом среди автовладельцев и как к ним будут относится, поживем увидим.
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