BAIC обновил клон Jeep Wrangler

BAIC представил обновленного клона Jeep Wrangler

Компания BAIC, специализирующаяся на выпуске неофициальных копий популярных автомобилей зарубежных марок, представила обновленную версию своего внедорожника Beijing BJ40 Plus. Отметим, что эта модель представляет собой с точки зрения дизайна клона американского Jeep Wrangler.

Визуально автомобиль преобразился совсем незначительно — появилась новая решетка радиатора, модернизированная головная оптика со светодиодными элементами, а также много хромированных деталей. В салоне внедорожника теперь используются более дорогие материалы отделки.

daily-motor.ru

Моторная гамма автомобиля осталась без изменений. В список двигателей BJ40 Plus входят прежние 2— и 2,3-литровые бензиновые агрегаты с отдачей в 204 и 250 лошадиных сил соответственно. Кроме них доступен 2-литровый 150-сильный «дизель».