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Rjvgfybz Suzuki случайно рассекретила новый Ertiga
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Rjvgfybz Suzuki случайно рассекретила новый Ertiga 

LiveCars.Ru 7 часов назад
Фото: Indianautosblog
Японская компания Suzuki готовится к официальной премьере компактвэна Ertiga нового поколения. Мировой дебют практичного автомобиля состоится в рамках мотор-шоу в Индонезии, но уже сейчас в интернете появились фотографии модели, а также её технические характеристики.
Отметим, что информация об автомобиле Suzuki Ertiga нового поколения была опубликована на официальном сайте японского производителя. Практически тут же страницу отключили, но этого времени хватило для того, чтобы индийские журналисты скопировали данные и выложили их в интернет.
Сейчас известно, что компактвэн Suzuki Ertiga второй генерации построен на новой платформе Heartect. Напомним, что эта «тележка» используется на компактной модели Suzuki Swift. Габариты новинки: 4 395/1 690/1 753 мм. Таким образом, автомобиль «прибавил» по всем показателям. Колёсная база — 2 740 мм.
Indianautosblog
Новый компактвэн Suzuki Ertiga рассчитан на перевозку семи пассажиров. Объём багажного отделения составляет 153 литра. При возросших габаритах багажник машины стал на 18 литров меньше, чем у предшественника.
Немаловажно то, что в гамме силовых агрегатов модели Suzuki Ertiga второго поколения появился совершенно новый 1,5-лировый двигатель К15В. Мощность — 104 лошадиные силы. Крутящий момент — 138 Нм. Как сообщают наши коллеги, этот мотор пришёл на смену 95-сильному 1,4-литровому движку.
Помимо этого для практичной компактной новинки предусмотрен 1,3-литровый дизельный мотор с наддувом, разработанный итальянской компанией FIAT. Доступные трансмиссии — 5МКП или 4АКП.
В Индонезии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона новый Suzuki Ertiga начнут продавать нынешним летом. Повторимся, официальная премьера модели состоится в рамках автосалона в Индонезии, который начнёт свою работу 20 апреля. Скорее всего, цены и комплектации автомобиля огласят во время премьеры.
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