Следующий Ford Mustang: новые подробности

В распоряжение иностранных СМИ оказалась первая информация о следующем поколении культового спортивного автомобиля Ford Mustang . Так, стало известно, что модель получит систему полного привода и электрическая модификация.

Как сообщает популярное издание The Detroit Bureau, купе Ford Mustang нового поколения официально дебютирует в начале следующего десятилетия. Ресурс отмечает, что в настоящее время руководство «Голубого Овала» рассматривает возможность выпуска модели с полным приводом, а также с электрической силовой установкой.

Отметим, что представители американского автогиганта пока не подтвердили эту информацию. При этом известно, что следующее поколение модели Ford Mustang будет доступен в гибридной модификации. В компании уверены, что «гибридный импульс поможет раскрыть огромный потенциал культовой модели».

Что касается системы полного привода для модели Ford Mustang. Какую именно систему получит автомобиль, пока неизвестно. Как подчёркивает издание, добавление полного привода модели Ford Mustang поможет увеличить потребительский интерес в тех странах планеты, где более холодный и суровый климат.

Повторимся, официальная премьера купе и кабриолета Ford Mustang нового поколения должна состояться в начале следующего десятилетия. Ближайшей же новинкой американской компании Ford Motor Company должно стать экстремальное купе Mustang Shelby GT500. Ожидается, что этот автомобиль получит модернизированный двигатель V8, отдача которого составит порядка 700 лошадиных сил.