Ещё
Водительские права подорожают в полтора раза
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водительские права подорожают в полтора раза 

Авторамблер 13 часов назад
Фото: РИА Новости
В ближайшее время госпошлина будет увеличена с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Вырастет и пошлина за регистрацию автомобилей: с 800 до 1,5 тыс. рублей.
С такой инициативой ранее выступило МВД, после она была поддержана правительством. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Сообщается, что увеличение госпошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
Нововведение коснется не только автомобилистов. Гражданам также придется платить больше при оформлении загранпаспорта с биометрическими данными (с 3500 до 5000 рублей) и загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет (с 1500 до 2500 рублей).
Напомним, в начале апреля ГИБДД изменила правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. В частности, некоторые билеты теоретической части были скорректированы.
Авторамблер: последние новости
Стартовали продажи новой Toyota Camry Volvo может получить моторы Mercedes В Москве угнали Rolls-Royce экс-жены известного олигарха
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину11
Казахстан закрыл границу с Россией81
Пять человек погибли в ДТП в Кировской области1
Стартовали продажи новой Toyota Camry2
Suzuki: новая стратегия развития 2018
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение