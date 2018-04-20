Водительские права подорожают в полтора раза

В ближайшее время госпошлина будет увеличена с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Вырастет и пошлина за регистрацию автомобилей: с 800 до 1,5 тыс. рублей.

С такой инициативой ранее выступило МВД , после она была поддержана правительством. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Сообщается, что увеличение госпошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Нововведение коснется не только автомобилистов. Гражданам также придется платить больше при оформлении загранпаспорта с биометрическими данными (с 3500 до 5000 рублей) и загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет (с 1500 до 2500 рублей).