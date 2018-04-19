Volkswagen запускает новый дизельный Amarok

Немецкая компания продолжает расширять собственную линейку, предлагая все больше моделей. В этот раз ряды новинок пополнил роскошный пикап Volkswagen Amarok , оснащенный 3,0-литровым дизельным двигателем V6 TDI, способным производить 254 лошадиные силы и 580 Нм крутящего момента. Если сравнивать текущие показатели с предшественником, отдача увеличилась на 34 лошадиные силы и 30 Нм крутящего момента.

Новый Amarok получает полноприводную систему 4Motion, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и предлагается сразу в двух комплектациях: Highline и Aventura. Причем последняя дополняется набором 20-дюймовых колесных дисков в оттенке Dark Graphite, биксеноновыми фарами головного света со светодиодными дневными ходовыми. Внутри присутствует черная отделка и сидения, окутанные в черную кожу Наппа. Клиентам Volkswagen будет предложено несколько оттенков кузова, включая Peacock Green, Indium Grey и Ravenna Blue. Первые автомобили прибудут к дилерам в средине июня с минимальной стоимость в 51 384 евро (63 400 долларов) за Amarok Highline и 58 072 евро (71 500 долларов) за Amarok Aventura.