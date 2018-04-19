Ещё
Volkswagen запускает новый дизельный Amarok
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen запускает новый дизельный Amarok 

Auto.Today 3 часа назад
Фото: kolesa.ru
Немецкая компания продолжает расширять собственную линейку, предлагая все больше моделей. В этот раз ряды новинок пополнил роскошный пикап Volkswagen Amarok, оснащенный 3,0-литровым дизельным двигателем V6 TDI, способным производить 254 лошадиные силы и 580 Нм крутящего момента. Если сравнивать текущие показатели с предшественником, отдача увеличилась на 34 лошадиные силы и 30 Нм крутящего момента.
Новый Amarok получает полноприводную систему 4Motion, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и предлагается сразу в двух комплектациях: Highline и Aventura. Причем последняя дополняется набором 20-дюймовых колесных дисков в оттенке Dark Graphite, биксеноновыми фарами головного света со светодиодными дневными ходовыми. Внутри присутствует черная отделка и сидения, окутанные в черную кожу Наппа. Клиентам Volkswagen будет предложено несколько оттенков кузова, включая Peacock Green, Indium Grey и Ravenna Blue. Первые автомобили прибудут к дилерам в средине июня с минимальной стоимость в 51 384 евро (63 400 долларов) за Amarok Highline и 58 072 евро (71 500 долларов) за Amarok Aventura.
Auto.Today: последние новости
SsangYong выпускает спецверсию Tivoli Ultimate Volkswagen запускает новый дизельный Amarok Новый Lotus Evora GT410 Sport переходит в руки сыну основателя компании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Росгвардеец напал на водителя «Оки»65
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
«Range Rover для бедных, » или Что изменилось в Explorer 2018
В Европе начались продажи обновленного SsangYong Tivoli
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение