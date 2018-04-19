Светская львица лишилась двух элитных авто за день

Суммарная стоимость пропавших машин оценивается примерно в 20 миллионов рублей (Rolls-Royce Ghost — 16,5 миллиона, а Mercedes-Benz Viano — 3,2 миллиона).

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». В настоящее время ведется следствие.

В феврале Министерство внутренних дел России сообщило, что по итогам 2017 года случаев краж и угонов машин столичных автомобилистов стало на 30% меньше, чем было годом ранее. По мнению экспертов, это связано с тем, что в Москве совершенствуется система фото— и видеонаблюдения, устаревает автомобильный парк, правоохранители становятся эффективнее, а угонщики «переезжают» в другие регионы.