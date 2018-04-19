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Светская львица лишилась двух элитных авто за день
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Светская львица лишилась двух элитных авто за день 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @nadineobolentseva
У московской светской львицы угнали два автомобиля за один день. Об этом пресс-служба столичного управления МВД сообщила агентству городских новостей «Москва».
По словам собеседника издания, автомобили Rolls-Royce Ghost и Mercedes-Benz Viano, принадлежащие редактору светской хроники русской версии журнала Tatler Надежде Оболенцевой, были угнаны в Гранатном переулке неизвестным человеком не позднее 31 марта.
Суммарная стоимость пропавших машин оценивается примерно в 20 миллионов рублей (Rolls-Royce Ghost — 16,5 миллиона, а Mercedes-Benz Viano — 3,2 миллиона).
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». В настоящее время ведется следствие.
В феврале Министерство внутренних дел России сообщило, что по итогам 2017 года случаев краж и угонов машин столичных автомобилистов стало на 30% меньше, чем было годом ранее. По мнению экспертов, это связано с тем, что в Москве совершенствуется система фото— и видеонаблюдения, устаревает автомобильный парк, правоохранители становятся эффективнее, а угонщики «переезжают» в другие регионы.
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