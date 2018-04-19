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Mazda за дизель
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Mazda за дизель 

Car-Mania 4 часа назад
Фото: Ирина Шмурова
Нынче модно хаять дизельные двигатели на чем свет стоит. Однако Mazda, вслед за Mercedes-Benz и Porsche заявила, что будет продолжать разработки и усовершенствования технологии воспламенения от сжатия.
Президент и главный исполнительный директор японского бренда в Европе Джефф Гайтон заявил, что самой большой проблемой для компаний сегодня является создание больших, но экономичных внедорожников, потому что это то, о чем просят клиенты, а дизельный двигатель — их лучший друг, помогающий выполнять эту миссию.
Гайтон сказал, что клиенты хотят внедорожник с хорошим потреблением топлива. При этом дизель можно сделать чистым и мощным, а это лучшее решение с точки зрения затрат, чем, например, гибридная технология. А шумиха вокруг дизелей скоро уляжется, а благодаря технологиям дизельные моторы будут не грязнее, чем бензиновые.
У Mazda нет планов на небольшой автомобиль, расположенный ниже Mazda2. Джефф Гайтон отметил, что автомобиль класса А не принесет хорошей прибыли компании. Сейчас в мире популярны машины сегмента B и выше.
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