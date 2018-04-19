По программе «трейд-ин» продается каждый пятый автомобиль Chevrolet Niva

Успешное внедрение новых форм в схемы продаж автомобилей частникам и в корпоративный сектор позволило повысить популярность многих представленных на авторынке России автомоделей.

Конкретно по автомодели Chevrolet Niva продажи по обсуждаемой схеме возросли более, чем на 20%.

Представители СП GM-АВТОВАЗ дали наименование такой схеме «цивилизованная», в силу того, что клиент не только получает конкретную материальную выгоду при покупке новой машины, но и по сути получает взвешенную цену за старый автомобиль, не прикладывая дополнительных усилий к его реализации.

Как уже ранее сообщалось, автокомпания продлила участие в госпрограммах стимулирования и льготного автокредитования до конца апреля.

Кроме программы «трейд-ин» с максимальной скидкой 53000 рублей на автомодель в серебристом цвете и модификации «L» и 50000 на остальные. Также в рамках льготного автокредитования клиенту предложат скидку до 30000 рублей.

Не отменено и действие госпрограмм для молодых семей и при покупке первого автомобиля. Тут скидочное предложение составит 10%. Причем эта программа может суммироваться либо с «трейд-ин, либо со льготным кредитным предложением.