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По программе «трейд-ин» продается каждый пятый автомобиль Chevrolet Niva
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По программе «трейд-ин» продается каждый пятый автомобиль Chevrolet Niva 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
Успешное внедрение новых форм в схемы продаж автомобилей частникам и в корпоративный сектор позволило повысить популярность многих представленных на авторынке России автомоделей.
Конкретно по автомодели Chevrolet Niva продажи по обсуждаемой схеме возросли более, чем на 20%.
Представители СП GM-АВТОВАЗ дали наименование такой схеме «цивилизованная», в силу того, что клиент не только получает конкретную материальную выгоду при покупке новой машины, но и по сути получает взвешенную цену за старый автомобиль, не прикладывая дополнительных усилий к его реализации.
Как уже ранее сообщалось, автокомпания продлила участие в госпрограммах стимулирования и льготного автокредитования до конца апреля.
Кроме программы «трейд-ин» с максимальной скидкой 53000 рублей на автомодель в серебристом цвете и модификации «L» и 50000 на остальные. Также в рамках льготного автокредитования клиенту предложат скидку до 30000 рублей.
Не отменено и действие госпрограмм для молодых семей и при покупке первого автомобиля. Тут скидочное предложение составит 10%. Причем эта программа может суммироваться либо с «трейд-ин, либо со льготным кредитным предложением.
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