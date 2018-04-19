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Renault поднял цены на все кроссоверы
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Renault поднял цены на все кроссоверы 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Подорожали модели Kaptur, Duster и Koleos. Стоимость новых автомобилей увеличилась на 30-80 тыс. рублей.
Корректировка цен затронула только кроссоверы 2018 года выпуска, отмечает агентство "Автостат". Сильнее всего подорожание сказалось на Renault Koleos, который "потяжелел" на 80 тыс. рублей. Теперь этот SUV обойдется покупателям минимум в 1 829 000 рублей.
Компактный Renault Kaptur прибавил в цене 40 тыс. рублей и стоит от 934 000 рублей.
Самый популярный кроссовер Duster подорожал на 30 — 45 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Переднеприводный автомобиль в базовом исполнении со 114-сильным мотором объемом 1,6 литра и "механикой" теперь стоит от 689 000 рублей. "Дастер" в максимальной комплектации, с полным приводом и двухлитровым двигателем оценивается в 1 101 990 рублей.
Напомним, для Renault Duster это уже второе подорожание в 2018 году — первый пересмотр цен произошел в январе, когда автомобиль прибавил в стоимости от 15 тыс. до 27 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что Renault готовит для России новый купеобразный кроссовер. Премьера модели состоится на Московском автосалоне в конце августа. Производство новинки наладят на мощностях столичного завода "Рено Россия".
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