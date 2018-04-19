Chevrolet позволит платить за заправку прямо из салона авто

Владельцы транспортных средств марки Chevrolet смогут оплачивать заправку своего авто непосредственно через сенсорный экран в салоне машины, если это происходит на АЗС, принадлежащей Shell

Еще в конце года компания объявила о функции оплаты через Chevy's Marketplace. Эта услуга позволяет клиентам взаимодействовать с любимыми брендами в топливе, еде, гостинице, розничной торговле и прочем прямо через сенсорный экран в автомобиле.

Все пользователи должны выбрать предпочтительное расположение станции в Marketplace. Следуя инструкциям, пользователь получает сгенерированный код, позволяющий активировать насос и начать заправку.

Стоимость топлива списывается с любой карты, зарегистрированной в Marketplace.

«Выведение функциональности Shell Pay & Save прямо на сенсорный экран наших автомобилей — это инновационное продвижение этой платформы, позволяющее водителям получить прямой доступ к Fuel Rewards и платить за газ, находясь внутри автомобиля», — объясняет старший менеджер интернет-торговли Chevrolet.

Заявленный сервис выглядит неплохо, но технология не всегда надежна и может иметь некоторые сбои, которые приносят неудобство. Потому иногда легче оплачивать заправку топливом старомодным способом.