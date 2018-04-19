«Used Cars 2018»: не только про автомобили с пробегом

Для всех чья деятельность построена на автомобилях с пробегом, намечается интересное и полезное мероприятие.

Какие факторы будут влиять на рынок автомобилей с пробегом в ближайшие годы? Какие тренды существуют сегодня на вторичном рынке? Какие новые технологии успешно применяют дилерские холдинги в борьбе за клиента и прибыль? Как увеличить доходность от кредитных продаж автомобилей с пробегом?

Об этом и о многом другом 25 апреля узнают участники форума «Used Cars 2018» («Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты»), который проведет аналитическое агентство «АВТОСТАТ» на территории отеля «Moscow Marriott Royal Aurora Hotel» (Москва, Петровка, 11). В форуме примут участие дистрибьюторы и автодилеры, представители финансовых и страховых компаний, авторы IT-проектов, аналитики, руководители и владельцы бизнеса.

Ссылка на страницу конференции: https://www.autostat.ru/pages/meropriyatiya/nashi_konferencii/usedcars_2018/

По материалам: www.kolesa.ru