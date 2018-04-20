Ещё
Представлен новый 7-местный Honda BR-V
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представлен новый 7-местный кроссовер Honda BR-V 

Daily-Motor 4 часа назад
Фото: Daily-Motor
Компания Honda представила обновленную версию своего 7-местного кроссовера BR-V. Официальный дебют новинки состоялся накануне старта автомобильного салона в Индонезии (IIMS 2018).
В рамках рестайлинга трехрядный вседорожник «Хонды» оснастили новой радиаторной решеткой, а также рядом других доработок, в том числе расширенным набором опций.
Габаритные размеры нового Honda BR-V несколько меньше, чем у хорошо известному российским покупателям CR-V. Длина составляет 4453 мм, ширина — 1735 мм, высота — 1666 мм. Колесная база — 2662 мм. Объем багажного отделения — 223 литра/539 литров.
В моторную линейку этой модели вошли уже известные по данному внедорожнику двигатели. Речь идет о 1,5-литровом бензиновом атмосфернике на 100 лошадиных сил, а также 1,5-литровом «дизеле» с аналогичной отдачей. Сочетается с ними 6-скоростная МКПП или бесступенчатый вариатор CVT. Привод может быть как передним, так и полным.
Daily-Motor: последние новости
На продажу выставлен лимузин Путина В РФ увеличилось число штрафов за отсутствие ОСАГО Кроссоверы Renault подорожали в РФ на 30-80 тысяч рублей
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску82
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО40
Китайский урод для субербогачей48
Красота Женевского автосалона37
Девушке в багажнике авто сломали ноги
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение