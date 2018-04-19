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Названы сроки открытия Крымского моста
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Названы сроки открытия Крымского моста 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Первые автомобили проедут по Крымскому мосту уже через несколько недель. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, выступая на Ялтинском экономическом форуме, передает РИА Новости.
Кроме того, Аксенов анонсировал ввод в эксплуатацию Таврической и Балаклавской электростанций в 2018 году.
«Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова», — пообещал Аксенов.
>> Крымский мост потроллил Украину
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что автомобильная часть Крымского моста будет открыта в мае 2018 года.
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