Названы сроки открытия Крымского моста

Первые автомобили проедут по Крымскому мосту уже через несколько недель. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов , выступая на Ялтинском экономическом форуме, передает РИА Новости

Кроме того, Аксенов анонсировал ввод в эксплуатацию Таврической и Балаклавской электростанций в 2018 году.

«Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова», — пообещал Аксенов.