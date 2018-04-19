Проехавшую вокруг света Копейку подарили АвтоВАЗу

Чехи приобрели машину специально для путешествия — Копейка обошлась им в 5 тысяч крон, что в пересчете в рубли составляет примерно 45 тысяч. На этом ВАЗ-2101 они посетили свыше 30 стран на четырех континентах и преодолели расстояние в 50 тысяч километров.

В рамках торжественной передачи автомобиля АвтоВАЗу , путешественники заявили, что с машиной у них связаны только положительные эмоции. Вогел отметил, что Копейка оказалась надежным автомобилем, хотя без поломок не обошлось.