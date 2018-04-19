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Проехавшую вокруг света Копейку подарили АвтоВАЗу
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Проехавшую вокруг света Копейку подарили АвтоВАЗу 

Авторамблер 52 минуты назад
Фото: Авторамблер
Чехи приобрели машину специально для путешествия — Копейка обошлась им в 5 тысяч крон, что в пересчете в рубли составляет примерно 45 тысяч. На этом ВАЗ-2101 они посетили свыше 30 стран на четырех континентах и преодолели расстояние в 50 тысяч километров.
В рамках торжественной передачи автомобиля АвтоВАЗу, путешественники заявили, что с машиной у них связаны только положительные эмоции. Вогел отметил, что Копейка оказалась надежным автомобилем, хотя без поломок не обошлось.
АвтоВАЗ, в свою очередь, тоже сделал чехам подарок — Вогелу и Явуреку вручили сертификат на новую Lada Vesta.
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