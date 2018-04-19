Директор по маркетингу Jaguar Land Rover Russia: электромобилям нужна господдержка

Что мешает продвижению электромобилей в России, возможно ли изменить ситуацию и от кого это больше зависит — от бизнеса или государства? О настоящем и будущем нового для российского автомобильного рынка сегмента рассказала в интервью ТАСС директор по маркетингу компании Jaguar Land Rover в России Елена Кравец

— Каковы особенности успешного продвижения электромобилей в России?

— Основная особенность — это законодательство и необходимость поддержки этого направления со стороны правительства. Потому что нигде в мире рынок электроавтомобилей не развивается сам по себе, должна быть мощная законодательная база, которая направлена на то, чтобы стимулировать спрос на электрокары.

Прежде всего это льготное налогообложение. То есть отсутствие импортных пошлин, транспортного налога. Сейчас в правительстве обсуждается отмена НДС для электроавтомобилей. И социальные блага, такие как бесплатный паркинг в городах-миллионниках, возможность езды по выделенной полосе, бесплатная заправка, удобная сеть заправок.

Это очень важные вопросы. Если в премиальном сегменте мы предполагаем, что клиент, покупающий электрический автомобиль дороже 5 млн [рублей], скорее всего, обладает подземным крытым паркингом, где установить зарядное устройство проще, то для массового сегмента электрических автомобилей инфраструктура крайне нужна.

Чем привлечь российского потребителя

— Что еще влияет на успешность продвижения электромобилей в России? Например, продвижения того же кроссовера Jaguar I-PACE, который появится в этом году?

— Первое: мы думаем, насколько автомобиль подходит российской действительности. И кроссовер Jaguar I-PACE максимально приспособлен к нашим условиям. Прежде всего, он так же практичен, как и все наши SUV. С другой стороны, он получил мощную технологическую составляющую, использующую системы искусственного интеллекта. И третье — это, конечно, динамика и управляемость спорткара. Если говорить о динамике, это 4,8 секунды до 100 км.

— А зимние условия, когда зарядка заканчивается быстрее? А российские расстояния?

— Запас хода у автомобиля — 485 км. Если мы говорим об эксплуатации автомобиля в зимних условиях, то как минимум на день батареи хватит. Ее можно запросто зарядить за ночь, а если мы говорим о зарядке на больших зарядочных станциях на 50 киловатт, то батарея будет заряжена на 80% уже за 90 минут. От семикиловаттной зарядки автомобиль можно зарядить на 80% за 10 часов.

На российский рынок I-PACE поступит только с полным приводом. Как опция есть возможность заказать пневмоподвеску, дающую возможность поднять автомобиль на 50 мм, что обеспечивает комфортное передвижение на легком бездорожье.

— То есть учитывается и проблема с качеством дорог?

— Да. Помимо полного привода есть система All Surface Progress Control, работающая как круиз-контроль на низких скоростях. Если зимой вы попадете, например, на скользкую горку, можно запустить автоматическое управление автомобилем, и он сам поднимется на эту гору без вашего вмешательства.

А чтобы владельцы могли полностью сосредоточиться на управлении, автомобиль оснащен множеством систем помощи водителю. Система экстренного торможения помогает предотвратить столкновения с другими транспортными средствами, велосипедистами и пешеходами, причем автомобиль не просто предупреждает водителя об опасности, но и способен активировать тормозную систему, чтобы смягчить последствия возможного удара. Система удержания полосы движения аккуратно корректирует траекторию движения автомобиля, если водитель случайно пересек разделительную черту. Если же владелец устал и чуть ли не засыпает за рулем, интеллектуальная система контроля степени усталости водителя быстро это определит и предложит сделать перерыв с помощью специального сигнала. Также Jaguar I-PACE оснащен системой распознавания дорожных знаков и адаптивным ограничителем скорости, который регулирует скорость движения автомобиля в соответствии с действующими ограничениями. И конечно, для автомобиля доступны системы, которые делают парковку простой, безопасной и комфортной.

Помимо всего перечисленного покупатели I-PACE могут заказать пакет опций Drive, в который входят еще более продвинутые системы: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, система экстренного торможения при движении на высоких скоростях, которая работает в диапазоне от 10 до 160 км/ч, а также функция помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении.

Цены зависят от господдержки

— Сколько будет стоить I-PACE в базовой комплектации?

— Мы пока не озвучиваем цены. В правительстве создана рабочая группа во главе с Дворковичем (вице-премьер РФ Аркадий Дворкович — прим. ТАСС), они разрабатывают программу поддержки электротранспорта и развития инфраструктуры для электрического транспорта в России, вырабатывают ряд мер по развитию и стимуляции как спроса, так и предложения. До конца июня обещают сказать, какие меры будут запущены.

Это сильно повлияет на нашу цену, потому что, во-первых, они расскажут нам, отменят ли акцизы, импортный налог, НДС для этих автомобилей. Все эти вещи, естественно, сказываются на стоимости самого автомобиля, и поэтому мы находимся в ожидании. В конце июня обязательно анонсируем цену. С нашей стороны все готово, все зависит только от мер по поддержке завоза такого транспорта.

— То есть и здесь ждем государственной поддержки.

— Да, потому что это основа. Должна быть причина, по которой люди вдруг откажутся от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и пересядут на электромобили. Понятное дело, что какие-то блага есть, но, как мы понимаем, вокруг существует много стереотипов. И опять же если нет развитой инфраструктуры, то это скорее десятки человек, какая-то избранная ниша технологичных «передовиков», а если мы все-таки говорим о развитии рынка электромобилей, то здесь без поддержки ничего не будет.

— Сильно ли российская законодательная база отстает в этом вопросе от Европы, США и Юго-Восточной Азии?

— Ну конечно. Очень сильно. Например, в Китае продается более 2,5 млн электроавтомобилей (в год — прим. ТАСС), у них несметное количество заправочных станций. В нашей же стране это все настолько в зачаточном состоянии… И нет ни одной меры, которая бы снижала затраты на эксплуатацию электроавтомобиля.

Конкуренция на российском рынке

— Когда ждать выхода в России вашего I-PACE?

— Глобальная премьера I-PACE состоялась совсем недавно — в марте этого года на автосалоне в Женеве. В России мы планируем представить I-PACE в конце осени 2018 года.

— А что с продажами гибридных автомобилей в России?

— В этом году мы представили гибридные Range Rover и Range Rover Sport. Мощность 404 л.с. достигается благодаря новому 300-сильному двухлитровому двигателю Ingenium в паре со 116-сильным электрическим мотором. Продажи только начинаются, у нас пока очень хорошие предпосылки. Вся квота, которую мы планировали по гибридным Range Rover и Range Rover Sport, уже нашла своих клиентов.

— Трудно будет конкурировать на российском рынке с другими производителями?

— Нет, электромобили с таким запасом хода не предлагает ни один автопроизводитель. В основном сейчас российским потребителям доступны автомобили, которые могут проехать только около 50 км. Конечно, еще есть Tesla , это пока единственный конкурент для I-PACE, но наш электрокар обойдется потребителю дешевле. К тому же в России почти нет необходимой инфраструктуры для обслуживания автомобилей Tesla, а мы предлагаем хорошую дилерскую сеть, которая будет проводить все необходимые работы по гарантии и производить сервисное обслуживание. Так что каждый владелец I-PACE сможет получить все необходимые услуги на всех наших 50 дилерских предприятиях. Это то, что во многом мешает Tesla развиваться в нашей стране.

В первое время после запуска мы не ожидаем каких-либо серьезных трудностей как минимум из-за отсутствия схожего предложения у конкурентов. Конкуренция будет возрастать по мере появления на рынке подобных моделей.

Но это опять же зависит от мер, которые примет наше правительство для развития этого направления. Если будут внедрены решения для появления стабильного спроса, то здесь ситуация будет такая же, как и в принципе на автомобильном рынке, и мы будем серьезно биться в премиальном сегменте за своего клиента. В ином случае объем продаж электромобилей будет гораздо более скромным: пока нет мер поддержки, это штучный товар.

Российский потребитель задумался об экологии

— Насколько важен в продвижении электромобилей в России экологический момент? Он вообще учитывается? Или российского потребителя это мало интересует?

— Конечно же, учитывается. На мой взгляд, в России на экологию обращают все больше и больше внимания. Наверное, не так сильно, как в Европе, будем честны, но тем не менее социальная ответственность и забота об окружающей среде актуальны по всему миру, и в России в том числе.

— То есть какой-то перелом в сознании намечается?

— У меня на руках нет каких-то специальных исследований на эту тему, но по ощущениям появился совершенно четко сознательный пласт общества, который все-таки думает об окружающей среде. Например, я замечаю, что дети вновь стали приносить в школу бумагу на переработку, сдавать батарейки. Мои дети, например, активно этим занимаются.

Поэтому хочется верить, что все-таки не все так плохо с экологией в нашей стране и что мы пытаемся и сами осознать глубину проблемы, и привить нашим детям максимальную заботу об окружающей среде. Потому что мы все-таки жители Земли, и, наверное, важно то окружение, в котором мы живем, важно, что мы оставляем после себя. Мне кажется, что эта тема становится более актуальной и более звучной со временем.

Беседовал Руслан Салахбеков