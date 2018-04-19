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В РФ объяснили рост цен на бензин
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Глава ФАС объяснил рост цен на бензин в России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев прокомментировал текущий рост цен на бензин в России.
Как сообщает РИА Новости, глава ведомства заявил, что рост стоимости топлива носит сезонный характер.
«Общая ситуация — она стандартная для этого периода времени. Посевная же. В ноябре-декабре она упадёт, а в среднем будет в пределах инфляции», — сказал он.
Как уточняет агентство, ранее Росстат сообщил, что средняя розничная цена бензина в России превысила психологическую отметку в 40 рублей за литр и по данным на 16 апреля составила 40,09 рубля за литр.
В апреле в ФАС вынесли предупреждение трём нефтяным компаниям за создание дефицита бензина на бирже.
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