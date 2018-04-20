Ещё
Volvo может получить моторы Mercedes
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volvo может получить моторы Mercedes 

Авторамблер 7 часов назад
Фото: Авторамблер
Концерн Daimler AG рассматривает вопрос о приобретении доли в шведской Volvo.
Информации о возможной сделке пока мало. Как сообщает немецкое издание Manager Magazin, немецкий концерн готов к сотрудничеству с китайкой Geely Automobile Holdings Ltd, в которую входит шведский бренд.
Речь, в том числе, идет о поставках Volvo Cars моторов и других компонентов Mercedes. Кроме того, компании могут совместно разработать новую платформу, которая ляжет в основу будущих электромобилей.
Зимой этого года, напомним, Geely приобрела 9,69% акций Daimler за 9 млрд долларов. Тогда сообщалось, что за счет партнерства китайская сторона получит доступ к технологиям Daimler в сфере электрического транспорта и беспилотников.
Авторамблер: последние новости
Стартовали продажи новой Toyota Camry В Москве угнали Rolls-Royce экс-жены известного олигарха Уточнены сроки запуска Крымского моста
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину4
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать159
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение