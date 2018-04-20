Volvo может получить моторы Mercedes

Концерн Daimler AG рассматривает вопрос о приобретении доли в шведской Volvo

Информации о возможной сделке пока мало. Как сообщает немецкое издание Manager Magazin, немецкий концерн готов к сотрудничеству с китайкой Geely Automobile Holdings Ltd, в которую входит шведский бренд.

Речь, в том числе, идет о поставках Volvo Cars моторов и других компонентов Mercedes. Кроме того, компании могут совместно разработать новую платформу, которая ляжет в основу будущих электромобилей.

Зимой этого года, напомним, Geely приобрела 9,69% акций Daimler за 9 млрд долларов. Тогда сообщалось, что за счет партнерства китайская сторона получит доступ к технологиям Daimler в сфере электрического транспорта и беспилотников.