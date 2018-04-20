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Новый лимузин отправляется к Секретной службе США
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Новый лимузин отправляется к Секретной службе США 

Auto.Today 59 минут назад
Фото: auto.today
Издание Fox News сообщает, что Секретная служба Соединенных Штатов получила новый лимузин для Дональда Трампа, который в ближайшем будущем будет показан. «Мы выполнили нашу задачу, и мы передали автомобиль клиенту», — подтвердил бывший президент Cadillac Йохан де Нисшен.
Пресс-секретарь из Секретной службы США сказала, что производство автомобиля действительно завершено. «Программа по созданию и реализации следующего поколения президентских лимузинов идет по четкому графику … с учетом требований внутреннего производства Секретной службы. Общественность cможет увидеть новые автомобили в конце лета этого года». Лимузин президента Трампа неоднократно подвергался испытаниям в течение последних 12 месяцев. Автомобиль будет одним из примерно десяти автомобилей, построенных General Motors в рамках контракта с Секретной службой. Предполагается, что речь идет о удлиненном варианте Cadillac CT6.
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