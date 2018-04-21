В Монако представили российский спорткар

Российские автоконструкторы из BR Engineering уже однажды представляли на мотор-шоу в Монако спорткар стандарта LMP2.

Теперь российские автоконструкторы покажут на указанном шоу новинку — прототип спорткара BR1, соответствующего стандарту LMP1.

Машина оснащена мощным 4,5-литровым японским мотором от Nissan . Корпус машины создан из высокоуглеродистой стали.

В этом году в Монако будет проходить уже пятнадцатая по счету выставка. Тут принято представлять уникальные автомобили, которые либо выпущены ограниченной серией, либо имеют уникальные качества конструкции.

Мотор-шоу в Монако открыло двери 19 апреля и будет принимать гостей до 22 апреля. В программе много интересных презентаций и показов. На выставке присутствует большое количество журналистов из автоизданий всего мира.

Будем болеть за наших соотечественников и их грандиозное творение — спортивный автомобиль (прототип) BR1.