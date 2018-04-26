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Ford откажется от «легковушек»
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Ford откажется от «легковушек» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Ford анонсировала изменения в линейке моделей для североамериканского рынка. Согласно новому плану, производитель откажется от большинства седанов и хэтчбеков в пользу кроссоверов и пикапов. К 2020 году из дорожных машин останется только Mustang и Focus Active.
Из-за снижения потребительского спроса и прибыли, руководство Ford приняло решение больше не инвестировать в разработку трехобъемников следующего поколения. Через несколько лет до 90 процентов модельного ряда марки будет представлено пикапами, утилитарными и коммерческими транспортными средствами.
Помимо этого, производитель рассматривает возможность выпуска машин с высокой посадкой и просторным салоном, но не попадающих ни в один из представленных сегментов.
Стратегический план также предусматривает поэтапное оснащение гибридными силовыми установками наиболее популярных моделей — F-150, Mustang, Explorer, Escape и Bronco — и массовый выпуск нового поколения электромобилей. Первым в линейке машин на электротяге станет «заряженный» вседорожник. Всего к 2022 году Ford планирует представить 16 электрических моделей.
Сейчас «дорожная» линейка Ford на североамериканском рынке состоит из седанов Fiesta, Fusion и Taurus, компактвэна C-Mac, а также хэтчбека Focus. Однако они не пользуется такой популярностью, как, скажем, пикапы F-серии — 896 764 проданных экземпляра — или кроссоверы Escape, которых в 2017 году было реализовано 308 296. Для сравнения, продажи Fusion составили 209 623 экземпляров, что на 16,1 процента меньше, чем в 2016 году.
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