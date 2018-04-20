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«Лимузин Путина» никогда не возил президента России
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«Лимузин Путина» никогда не возил президента России 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
«Лимузин Путина», который продают на онлайн-аукционе, никогда не возил президента России. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе ФСО.
По словам замглавы Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России Дениса Симонова, автомобиль Mercedes-Benz Pullman W220 S600, который продавец называет «лимузином Путина», некоторое время «эпизодически использовался» транспортным управлением ФСО на различных мероприятиях, а затем был снят с баланса управления и продан в установленном законом порядке.
«Никто из президентов России этой машиной не пользовался», — подчеркнул он.
Еще в начале марта на портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже за 8,5 миллиона рублей бронированного Mercedes-Benz Pullman W220 S600, который якобы стоял в кремлевском гараже. В описании лота сказано, на данном лимузине президент России Владимир Путин выезжал на официальные и неофициальные встречи, а в настоящее время автомобиль находится в частной коллекции.
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