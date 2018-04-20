Мотоциклистам отказывают в ОСАГО

С началом мотосезона российский байкеры вновь столкнулись с серьезными проблемами при попытке оформить полис ОСАГО. Им приходится оплачивать навязанные услуги и ездить на удаленные площадки досмотра транспортного средства. Почему мотоциклистам не хотят продавать страховку — разбиралась «Газета.Ru»

Проблема с полисами ОСАГО до прошлогодней реформы существовала — в основном в регионах — не только у мотоциклистов, но и у рядовых автомобилистов. Такое положение, как уверяли сами страховщики, сложилось из-за бурной деятельности так называемых автоюристов. Столкнувшись с организованным отпором в судах, где страховые компании вынуждали расколешиваться, многие страховщики как могли пытались уклониться от заключения «автогражданки».

Теперь отказы «доехали» и до Москвы. До недавнего времени в убыточной категории для страховых компаний в столице находились только водители автобусов и такси. Теперь к ним присоединились и мотоциклисты. Оказалось, что с началом мотосезона страховщики в этом году придумывают множество способов, чтобы отказать клиенту. В их числе обязательный досмотр ТС, навязывание дополнительных услуг и другие методы, призванные осложнить байкерам покупку полиса.

«Либо страхуют, навязывая дополнительные услуги, либо отказ. Это в Москве, — рассказывает столичный мотоциклист Сергей Гусев. — В регионах просто говорят, нет бланков, и не страхуют вообще. На самом деле проблемы с полисами появились года три-четыре назад. При этом такая ситуация не у кого-то одного, а у многих крупных страховщиков».

В процессе оформления сотрудники офисов по продаже страховок пытаются снять с себя ответственность за сложности с продажей ОСАГО байкерам, перекладывая ее на программное обеспечение, по тем или иным причинам, не позволяющее «провести» полис, говорят мотолюбители. В некоторых случаях страховщики идут дальше и переходят к прямой агрессии по отношению к мотоциклистам.

Житель Сергиева Посада Андрей Каплин столкнулся с крайне странным поведением работников страховой компании. При оформлении страхового полиса ему предложили проехать на специальную площадку досмотра ТС, которая находилась на западе области — в Рузе. Без осмотра полис оформлять ему отказывались.

«Очень странно, когда страховщики, входящие в ТОП-10, утверждают, что у них единственная площадка на Москву и Московскую область. Я решил написать жалобу, однако мне сказали, что это бессмысленно и они ее не примут. Якобы все делается через сайт, — говорит «Газете.Ru» байкер. — Дошло до того, что сотрудники офиса тревожной кнопкой вызвали Росгвардию, бойцы которой никак не могли понять, какую угрозу представляет сидящий за столом человек с ручкой и бумагой. Вызов признали необоснованным.»

В итоге Андрей Каплин все-таки отправил свою жалобу через сайт страховой компании, в которой заявлял о хамстве сотрудников и отказе в получении полиса. В ответе компания ссылалась на пункт 1.7. положения Банка России от 19 сентября 2014 года N 435-П. Согласно ему при заключении договора обязательного страхования страховщик вправе провести осмотр транспортного средства. Однако в ответе страховщик опустил важное пояснение данного пункта.

В нем говорится, что «место осмотра транспортного средства устанавливается по соглашению сторон. При недостижении соглашения относительно места осмотра транспортного средства или в случае составления договора обязательного страхования в виде электронного документа осмотр транспортного средства страховщиком не проводится».

Любой страховщик имеет право осмотреть имущество, поясняет адвокат Антон Басин. «Но поголовный досмотр — это новость, потому что, как правило, страховые компании стараются это делать выборочно, если у них возникают какие-то подозрения. Понятно, что это не обязательно. Также незаконно отправлять клиента в главный офис. Если у агента присутствуют все полномочия, то куда-то отправлять клиента — это превышение полномочий в рамках ОСАГО. Такое возможно только в случае КАСКО. Заключить договор должны на этом месте и в день обращения», — уточняет юрист.

Решение страховых компаний об обязательном досмотре считается сомнительным еще потому, что доехать мотоциклисту до места досмотра не представляется возможным, потому что передвигаться на транспортном средстве без страховки запрещено. Поэтому работники страховых компаний используют все законные и незаконные способы, как отказать клиенту.

Причины такого поведения «Газете.Ru» пояснил высокопоставленнный представитель одной из крупных страховых компаний: «Компания работает с самыми разными водителями.

Естественно, это правда, что компании любят страховать клиентов с большими и мощными автомобилями. То есть людей, которые платят больше, а попадают в аварии по своей вине реже. Мотоциклисты — это не те, перед кем расстилаются ковровые дорожки».

По словам другого источника «Газеты.Ru», в его компании проблем с выдачей ОСАГО нет.

«По закону все клиенты должны оформлять его без каких-либо неудобств. Если в таких ситуациях есть проблемы у других компаний, то я бы не хотел бы это комментировать», — сказал он.

Пока рядовые мотоциклисты пишут жалобы, в Санкт-Петербурге владельцы «железных коней» решил устроить свой рейд по страховым компаниям. Акцию, прошедшую 13 апреля, назвали «Черная пятница страховщиков».