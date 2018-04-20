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Появились кадры первого большого внедорожника Lada
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Появились кадры первого большого внедорожника Lada 

Газета.Ru 38 минут назад
Рендеры автомобиля, под рабочим названием Lada XXL, были созданы дизайнером Александром Штормом. Как бы могла бы выглядеть Lada в размере XXL, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
1/8  Однако компания "АвтоВАЗ" отвергла свое отношение к появившимся в СМИ изображениям нового внедорожника Lada
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2/8  "Безусловно, это изображение автомобиля никак не относится к текущему или будущему модельному ряду Lada...
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3/8  Но мы рады, что увлекающиеся дизайном, любящие рисовать автомобили люди черпают вдохновение в нашем новом корпоративном стиле", - рассказал он
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Большой внедорожник под брендом Lada — как тебе такое, Илон Маск? Пускай и не на конвейере, и даже не на фото, а пока только в качество 3D-модели — но его же все ждут, так ведь? С давних времен у Волжского автозавода был единственный и самый главный внедорожник — классическая «Нива», которая даже после ряда модернизаций и смены названия на Lada 4x4 смахивает на округлый кирпич. В начале нового тысячелетия появилась Chevrolet Niva, еще на старте выглядевшая пришельцем из девяностых. В новейшей истории «АвтоВАЗа» в модельном ряду появились целых два современных автомобиля слегка повышенной проходимости — кроссовер Lada XRAY и универсал Lada Vesta SW Cross, но внедорожниками их назвать точно нельзя. В Тольятти пока нет аналогов крупных полноприводных внедорожников вроде BMW X5, Toyota Land Cruiser, VW Touareg, KIA Sorento или даже УАЗ «Патриот», поэтому изыскания на тему приходится проводить любителям. Российский дизайнер Александр Шторм поделился с «Газетой.Ru» своим видением такой машины под брендом Lada. Как бы могла бы выглядеть Lada в размере XXL, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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