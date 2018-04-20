Пикап Santa Cruz поступит в продажу в 2020 году

Дебют пикапа Hyundai Santa Cruz состоялся в 2015 году, а его производство было запланировано на 2017 год, но теперь производитель утверждает, что в продажу он поступит в 2020 году.
Дорожная версия концепта Santa Cruz была отложена так же как у конкурента корейской компании Honda. Однако в прошлом году руководство Hyundai снова передумало и дало «зеленый свет» проекту, так что появление пикапа Santa Cruz к 2020 году вполне возможно.
Пока неизвестно, в какой степени дизайн концепции будет влиять на внешний вид производственной модели.
Концептуальная версия получила четырехцилиндровый 2,0-литрового дизельный двигатель с 190 лошадиными силами и крутящим моментом 406 Нм, получит ли производственная модель CRDi-двигатель пока неизвестно.
Ожидается, что пикап будет основан на обновленном Hyundai Tucson, который также выйдет в 2020 году. Когда Hyundai выпустит большой восьмиместный внедорожник, известный по шпионским снимкам, скорее всего, он будет называться Palisade на основе недавней регистрации товарных знаков.