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Названы лучшие автомобили для поездок на дачу
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Составлен рейтинг лучших бюджетных автомобилей для дачников 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Лидером данного рейтинга оказался универсал Lada Largus. Данный автомобиль можно купить в трех версиях: универсал, фургон, а также кроссовой модификации.
Перед дачным сезоном для россиян становится все более актуальным вопрос, на чем удобнее добираться до дачных поселков, а также на каком автомобиле удобнее перевозить рассаду, мешки с картошкой и другой урожай. Экспертами был составлен рейтинг бюджетных машин, которые лучше всего подойдут для российских дачников, сообщает сайт Pokatim.ru.
Лидером данного рейтинга оказался универсал Lada Largus. Данный автомобиль можно купить в трех версиях: универсал, фургон, а также кроссовой модификации. Главное преимущество Largus как автомобиля, подходящего для дачников, высокий клиренс и вместительный салон.
На второй строчке рейтинга расположился внедорожник Lada 4×4, который комплектуется безальтернативным 83-сильным бензиновым мотором. Этот автомобиль выделяется доступностью, а также великолепной проходимостью.
На третью позицию списка эксперты поместили французский кроссовер Renault Duster. Купить Duster можно как в переднеприводной, так и полноприводной версии.
Кроме того, в пятерку рейтинга вошли УАЗ «Патриот» и минивэн Fiat Doblo Panorama.
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