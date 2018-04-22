Названы лучшие автомобили для поездок на дачу

Составлен рейтинг лучших бюджетных автомобилей для дачников

Лидером данного рейтинга оказался универсал Lada Largus . Данный автомобиль можно купить в трех версиях: универсал, фургон, а также кроссовой модификации.

Перед дачным сезоном для россиян становится все более актуальным вопрос, на чем удобнее добираться до дачных поселков, а также на каком автомобиле удобнее перевозить рассаду, мешки с картошкой и другой урожай. Экспертами был составлен рейтинг бюджетных машин, которые лучше всего подойдут для российских дачников, сообщает сайт Pokatim.ru.

Лидером данного рейтинга оказался универсал Lada Largus. Данный автомобиль можно купить в трех версиях: универсал, фургон, а также кроссовой модификации. Главное преимущество Largus как автомобиля, подходящего для дачников, высокий клиренс и вместительный салон.

На второй строчке рейтинга расположился внедорожник Lada 4×4, который комплектуется безальтернативным 83-сильным бензиновым мотором. Этот автомобиль выделяется доступностью, а также великолепной проходимостью.