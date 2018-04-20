Права и регистрация авто подорожают

Власти одобрили подорожание водительских прав в полтора раза

Правительство России одобрило законопроект увеличения госпошлин за получение водительских прав и регистрацию автомобиля в ГИБДД — они теперь подорожают в 1,5 и почти 2 раза соответственно.

Накануне кабинет министров одобрил законопроект МВД об увеличении стоимость самых важных для автомобилиста документов — удостоверения и пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства. Сообщение об этом есть на сайте правительства.

Законопроект МВД предусматривает увеличение пошлины на водительские права за выдачу водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, ровно в полтора раза — с 2000 до 3 000 рублей. А вот свидетельство о регистрации подорожает почти вдвое — с 800 до 1 500 рублей.

Вместе с правами и регистрацией законопроект МВД предусматривает и повышение пошлин за выдачу заграничного паспорта нового поколения. Для граждан старше 14 лет пошлина на "загран" вырастет с 3500 до 5000 рублей, а для детей до 14 лет возраста — с 1500 до 2500 рублей.

Ранее в МВД заявляли, что повышение пошлин — мера вынужденная, так как расходы бюджета на изготовление документов и обеспечение водителям возможностей их получения постоянно увеличиваются.