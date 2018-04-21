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Новый Toyota Camry поступил в продажу в России
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Новый Toyota Camry поступил в продажу в России 

LiveCars.Ru
Фото: Toyota Motor Corporation
Российские дилеры японской компании Toyota Motor Corporation начали осуществлять продажи седана Toyota Camry нового поколения. Цены на популярный автомобиль, в зависимости от комплектации и модификации, варьируются от 1 399 000 до 2 341 000 рублей.
Как отмечалось ранее, седан Toyota Camry нового поколения в базовой версий стал дешевле, чем модель предыдущей генерации. Всего же россиянам предлагается несколько вариаций автомобиля.
В России седан Toyota Camry нового поколения доступен с тремя силовыми агрегатами. Речь идёт о моторах 2.0 6AR-FSE (отдача — 150 л.с.), 2.5 2AR-FE (181 л.с.) и 3.5 V6 серии 2GR-FKS (249 л.с.). Отметим, что самый мощный мотор является новый для российской версии модели. В роли трансмиссии выступает 6АКП или 8АКП.
Седан Toyota Camry построен на совершенно новой «тележке» TNGA. Габариты автомобиля в российской спецификации: 4 885/1 840/1 455 мм. Колёсная база — 2 825 мм. Объём багажного отделения — 469 литров.
Серийный выпуск седана для российского рынка налажен на мощностях завода японского бренда в Санкт-Петербурге. В компании отмечают, что всего за 18 дней с момента начала приёма заказов на автомобиль дилеры собрали порядка 1 800 заявок на новинку.
Модель Toyota Camry нового поколения получила богатое оснащение. Например, в арсенале седана значится ряд систем безопасности и помощи водителю, электромеханический стояночный тормоз, светодиодная оптика, наружные зеркала с электрическими регулировками и подогревом, кожаная отделка интерьера и многое другое.
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