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Озвучены цены седана Toyota Avalon нового поколения
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Озвучены цены седана Toyota Avalon нового поколения 

LiveCars.Ru 3 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
Японская компания Toyota Motor Corporation выводит на североамериканский рынок флагманский седан Toyota Avalon пятого поколения. Новинка доступна с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой, по минимальной цене от $35 500, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 2 197 000 рублей.
Мировая премьера флагманского седана Toyota Avalon нового, пятого по счёту поколения состоялась в начале текущего года. Автомобиль построен на «тележке» TNGA, которая лежит в основе всех новых моделей японского бренда, включая Camry, Prius и C-HR.
Toyota Motor Corporation
После смены поколений седан Toyota Avalon стал шире и длиннее, но не много ниже. Кроме этого у автомобиля увеличилась колёсная база. Также новый седан получил более стильный и современный дизайн экстерьера, выполненный в стилистике «младшей» модели Camry.
В США флагманский седан Toyota Avalon нового поколения доступен с бензиновым мотором 3.5 V6 (2GR-FKS), мощностью 301 л.с. (362 Нм). Помимо этого, для автомобиля предусмотрена гибридная модификация с системой Toyota Hybrid System II, в состав которой входит бензиновый мотор 2.5 Dynamic Force, электродвигатель, вариатора и блок аккумуляторных батарей. Суммарная отдача — 215 л.с.
В арсенале флагманского седана Toyota Avalon нового поколения входит информационно-развлекательная система с 9-дюймовым монитором, 1 200-ваттная аудиосистема JBL 7.1 с технологией объемного звучания (14 динамиков), климат-контроль, десять подушек безопасности, беспроводная зарядка, проекционный дисплей.
Toyota Motor Corporation
Для бензиновой версии седана Toyota Avalon предусмотрено четыре комплектации XLE, XSE, Limited и Touring. Цены — от $35 500 до $42 200 (порядка 2 197 000 — 2 611 000 рублей). В свою очередь, гибридный автомобиль доступен в версиях XLE, XSE и Limited, по цене $36 500 — $42 800 (около 2 259 000 — 2 648 000 рублей).
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