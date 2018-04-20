Ещё
Стартовали продажи новой Toyota Camry
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стартовали продажи новой Toyota Camry 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Toyota
Производство Camry восьмого поколения осуществляется на мощностях завода Toyota в Санкт-Петербурге. Сборка стартовала в начале апреля. Как https://autorambler.ru/novosti/v-rossii-nachalos-proizvodstvo-novoi-toyota-03-04-2018.htm "Авторамблер", в связи с переходом Camry на новую глобальную платформу TNGA предприятие пришлось серьезно переоборудовать. Помимо этой модели, на заводе собирают кроссоверы RAV4.
Седан Camry нового поколения доступен покупателю с четырехциндровыми двигателями объемом 2,0 л и 2,4 л, а также с шестицилиндровым 3,5-литровым агрегатом.
Автомобиль в начальной комплектации с мотором 2,0 л (150 л.с.) и 6-диапазонным "автоматом" стоит от 1 399 000 рублей. Версия с 181-сильной "четверкой" объемом 2,4 л обойдется в 1 623 000 рублей. Топовая версия с мотором 3.5 V6 и 8-диапазонной АКП оценена от 2 166 000 рублей.
Ранее седан Toyota Camry был включен в топ-25 самых продаваемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2018 года. С результатом 6 021 проданных авто модель заняла 19-ю строчку рейтинга.
Rambler News Service: последние новости
Renault подняла цены на новые автомобили в России в среднем на 3,8% Дилеры Volvo заявили о проблемах c ПО для диагностики из-за блокировки IP-адреса «АвтоВАЗ» впервые в 2018 году отзывает автомобили Lada
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать159
Светская львица лишилась двух элитных авто за день4
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску155
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение