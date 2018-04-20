Стартовали продажи новой Toyota Camry

Производство Camry восьмого поколения осуществляется на мощностях завода Toyota в Санкт-Петербурге. Сборка стартовала в начале апреля. Как https://autorambler.ru/novosti/v-rossii-nachalos-proizvodstvo-novoi-toyota-03-04-2018.htm "Авторамблер" , в связи с переходом Camry на новую глобальную платформу TNGA предприятие пришлось серьезно переоборудовать. Помимо этой модели, на заводе собирают кроссоверы RAV4.

Седан Camry нового поколения доступен покупателю с четырехциндровыми двигателями объемом 2,0 л и 2,4 л, а также с шестицилиндровым 3,5-литровым агрегатом.

Автомобиль в начальной комплектации с мотором 2,0 л (150 л.с.) и 6-диапазонным "автоматом" стоит от 1 399 000 рублей. Версия с 181-сильной "четверкой" объемом 2,4 л обойдется в 1 623 000 рублей. Топовая версия с мотором 3.5 V6 и 8-диапазонной АКП оценена от 2 166 000 рублей.