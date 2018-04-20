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В сети обсуждают изображение полноразмерного вседорожника LADA XXL
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В сети обсуждают изображение полноразмерного вседорожника LADA XXL 

Car.ru 38 минут назад
Фото: Car.ru
Спецпорталы автомобильного толка распространили в сети интернет изображения прототипа вседорожника LADA XXL от неофициального производителя.
Данное изображение — рендер от известного автодизайнера Александра Шторма. Пользователи сети отмечают, что такой вседорожник запросто смог бы стать флагманской автомоделью линейки LADA, наряду с Vesta SW Cross, Xray, а также LADA 4X4.
"Потягаться" с автоновинкой смогли бы вероятно такие зарубежные автомодели, как KIA Sorento, Volkswagen Touareg, Volkswagen Teramont, Hyundai Grand Santa Fe, BMW X5, Mercedes-Benz G-Class и Toyota Land Cruiser.
Из российских автобрендов реально противопоставить концепт-кроссоверу можно разве что УАЗ «Патриот».
В концептуальной версии Шторма улавливаются Х-формы и линии, перекликающиеся с актуальными автомоделями Vesta SW Cross, Xray.
Актуальная цена на кросс-версию LADA Vesta SW 693810 рублей. Обсуждаемая LADA XXL вероятно могла бы стоить не менее 1000000 рублей.
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