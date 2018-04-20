В сети обсуждают изображение полноразмерного вседорожника LADA XXL

Спецпорталы автомобильного толка распространили в сети интернет изображения прототипа вседорожника LADA XXL от неофициального производителя.

Данное изображение — рендер от известного автодизайнера Александра Шторма. Пользователи сети отмечают, что такой вседорожник запросто смог бы стать флагманской автомоделью линейки LADA, наряду с Vesta SW Cross, Xray, а также LADA 4X4.

Из российских автобрендов реально противопоставить концепт-кроссоверу можно разве что УАЗ «Патриот».

В концептуальной версии Шторма улавливаются Х-формы и линии, перекликающиеся с актуальными автомоделями Vesta SW Cross, Xray.