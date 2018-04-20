В Тольятти создают трёхтопливный автомобиль

Группа компаний «АТС», известная автолюбителям по битопливной " Ладе Весте CNG" и ряду разработок в сфере газомоторного топлива, приступила к «строительству» автомобиля, который будет использоваться в качестве мула для решений в области применения газомоторного топлива на серийных автомобилях.

Кроме этого фургон " Лада Ларгус ", используемый в этих целях, будет выступать в роли автомобиля технической помощи для нужд компании, в качестве шоу-кара и обслуживания раллийной машины «Лада 4х4 CNG».

По информации от источника, знакомого с планами компании, стало известно, что в автомобиль будет установлено два баллона и топливная аппаратура для использования метана и пропана. Таким образом, это будет трёхтопливный автомобиль, способный проходить без дозаправки порядка 1500 км. Пропановый баллон будет установлен на место запасного колеса, а метановый к передней стенке фургона.

О сроках анонса новинки в компании не сообщают.