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Водителю забросили мусор в машину
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Водителю забросили мусор в машину 

Рамблер 1 час назад
В социальных сетях набирает популярность ролик из Польши, героями которого стали водители. Видеорегистратор запечатлел, как из стоящего в пробке микроавтобуса пассажиры выбросили мусор прямо на обочину, причём сначала из машины выбросили один пакет, а затем добавили ещё несколько. Тогда из стоявшего позади авто вышел водитель, подобрал один пакет и забросил его обратно в машину, сопровождая действия недовольными жестами. Очевидно, после этого у пассажиров микроавтобуса проснулась совесть — второй пакет они подобрали сами. Опубликовавший ролик сделал подпись: «Господа с востока почувствовали себя, наверное, прямо как у себя дома, и решили сделать гадость… А тут сюрприз». Отмечается, что на микроавтобусе были белорусские номера.
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