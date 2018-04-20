Водителю забросили мусор в машину

В социальных сетях набирает популярность ролик из Польши, героями которого стали водители. Видеорегистратор запечатлел, как из стоящего в пробке микроавтобуса пассажиры выбросили мусор прямо на обочину, причём сначала из машины выбросили один пакет, а затем добавили ещё несколько. Тогда из стоявшего позади авто вышел водитель, подобрал один пакет и забросил его обратно в машину, сопровождая действия недовольными жестами. Очевидно, после этого у пассажиров микроавтобуса проснулась совесть — второй пакет они подобрали сами. Опубликовавший ролик сделал подпись: «Господа с востока почувствовали себя, наверное, прямо как у себя дома, и решили сделать гадость… А тут сюрприз». Отмечается, что на микроавтобусе были белорусские номера.