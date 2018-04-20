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Китайцам разрешили платить штрафы лайками
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Китайцам разрешили платить штрафы лайками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: news.sina.com.cn
В китайском городе Дачжоу, провинция Сычуань, нарушителям правил дорожного движения разрешили не платить штраф, если они извинятся в интернете и соберут не менее 20 лайков. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Эксперимент распространяется лишь на незначительные нарушения, которые совершают пешеходы, велосипедисты и водители мотороллеров. Предложением уже воспользовались более десяти человек. Дорожная полиция города опубликовала скриншоты их признаний на своей странице в китайской социальной сети Weibo.
«Дорожная полиция задержала меня, когда я поехал на мотороллере в неправильном направлении на перекрестке, — написал один из нарушителей. — Я узнал, что оно было неправильным после разъяснения офицера дорожной полиции. Мне хотелось бы, чтобы пользователи интернета извлекли из этого урок и не думали, что это ничего, когда допускаешь ошибки при вождении мотороллера». Пост собрал 28 лайков.
В 2016 году сообщалось, что дорожная полиция китайского города Шэньчжэнь ввела новое наказание для нарушителей ПДД, которые ослепляют других водителей дальним светом фар. Задержанных стали усаживать перед автомобилем и заставлять смотреть на включенные фары в течение минуты.
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