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Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
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Россиянин выбросил кота с девятого этажа на соседский Infiniti 

Lenta.ru 58 минут назад
В Липецке владелец Infiniti обратился в полицию после того, как на его автомобиль из окна выбросили кота. Упавшее с девятого этажа животное оставило на капоте вмятину, ремонт машины обойдется в десятки тысяч рублей. Об этом в пятницу, 20 апреля, мужчина рассказал РИА Новости.
Инцидент произошел 19 апреля. Липчанин Александр Тор вышел из дома и увидел, что его машина серьезно повреждена. Сначала он подумал, что кто-то намеренно ударил по капоту, но потом посмотрел запись с камер виденаблюдения, установленных возле дома, и увидел падающего с высоты черного кота. Животное ударилось о машину и, прихрамывая, спрыгнуло на асфальт.
Оказалось, что кот принадлежит мужчине, проживающему на девятом этаже. Александр с другом поймали кота на улице, отнесли хозяину и увидели, что тот сильно пьян. Он признал, что питомца действительно выбросили из окна, но при этом заявил, что все же рад, что коту удалось выжить.
Тор рассказал журналистам, что в своем заявлении в полицию попросил провести проверку и в связи с порчей имущества, и на предмет жестокого обращения с животным. Он уверен, что кота нужно забрать у хозяина и передать другим людям, которые будут о нем заботиться. В липецком управлении МВД отметили, что по факту обращения мужчины проводится проверка.
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