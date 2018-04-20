Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti

Россиянин выбросил кота с девятого этажа на соседский Infiniti

В Липецке владелец Infiniti обратился в полицию после того, как на его автомобиль из окна выбросили кота. Упавшее с девятого этажа животное оставило на капоте вмятину, ремонт машины обойдется в десятки тысяч рублей. Об этом в пятницу, 20 апреля, мужчина рассказал РИА Новости

Инцидент произошел 19 апреля. Липчанин Александр Тор вышел из дома и увидел, что его машина серьезно повреждена. Сначала он подумал, что кто-то намеренно ударил по капоту, но потом посмотрел запись с камер виденаблюдения, установленных возле дома, и увидел падающего с высоты черного кота. Животное ударилось о машину и, прихрамывая, спрыгнуло на асфальт.

Оказалось, что кот принадлежит мужчине, проживающему на девятом этаже. Александр с другом поймали кота на улице, отнесли хозяину и увидели, что тот сильно пьян. Он признал, что питомца действительно выбросили из окна, но при этом заявил, что все же рад, что коту удалось выжить.