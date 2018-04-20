В ЦОДД предупредили москвичей о «дачных» пробках

На московских дорогах возникнут пробки в связи с выездом жителей города за город на дачи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Основные затруднения будут наблюдаться в преддверии выходных — по пятницам — на вылетных магистралях по направлению в область с 15 до 21-22 часов. Самые сложные участки находятся на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Заторы образуются на Щелковском и Алтуфьевское шоссе, а также на шоссе Энтузиастов", — говорится в заявлении.

Как отмечается, пробки ожидаются на Рязанском и Мичуринском проспектах, Дмитровском шоссе и Люблинской улице, а также на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе и на кольцевых магистралях.

"В связи с этим сегодня, 20 апреля, в канун выходных дней ЦОДД прогнозирует осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Вечерний час пик будет значительно растянут по времени — затруднения, связанные с поездками горожан на дачу, начнутся с 15 часов и будут продолжаться до 9-10 вечера", — подчеркивается в сообщении.

По данным организации, 22 апреля будет наблюдаться обратная ситуация.