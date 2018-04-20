Suzuki: новая стратегия развития 2018

В лофт-пространстве «Весна» 19 апреля состоялась официальная пресс-конференция ООО « СУЗУКИ МОТОР РУС» под названием «Suzuki. 20 лет в России», на которой были объявлены итоги 2017 года и планы компании на ближайший год.

Мероприятие приурочено к таким значимым для компании событиям, как 20-летие присутствия в России, 20-летие бренда Jimny, 30-летие бренда Vitara и выпуск лимитированной версии Suzuki Vitara 301 — автомобиля с харизматичным дизайном и широкими возможностями персонализации.

Главным спикером выступил Юта Такахаси, занявший пост генерального директора в апреле этого года. Во время вступительной речи господин Такахаси сообщил, что счастлив присоединиться к команде российского представительства в юбилейный для Suzuki год, а также отметил, что главным приоритетом на своем посту для него станет повышение существующих объемов продаж.

Основными достижениями руководства предшественника Такахаси, господина Кэиити Сумида, можно считать стабилизацию дилерской сети, преодоление последствий кризиса и увеличение продаж. В частности, удалось укрепить присутствие на российском рынке (доля рынка — 0,3%) и сохранить присутствие бренда в России благодаря развитию дилерской сети, которая включала в себя 54 дилера в 38 городах России, Казахстана и Беларуси. Возглавляя российское представительство Suzuki c 2015 года, господин Сумида столкнулся с последствиями кризиса, влияющими на финансовые показатели автомобильного рынка и компании в целом. Что касается глобального рынка, то к концу 2017 года стало заметно общее увеличение показателей в связи с ростом продаж в Индии, Японии, Европе и странах Азии.

Используя свой опыт работы с российским рынком в головном офисе ITOCHU в Токио, новый генеральный директор планирует в 2018 году увеличить продажи автомобилей Suzuki до 6 500 в год, усилить имидж компании как SUV-бренда и укрепить лояльность покупателей. Компания будет расширять такие программы продаж, как Suzuki Finance и Suzuki Trade-in, и выпускать специальные версии ранее представленных моделей. Тем самым, российское представительство Suzuki намеревается идти по пути пятилетнего среднесрочного плана развития Suzuki Next 1002, который предусматривает рост компании и увеличение продаж в Европе до 300 000 автомобилей к 2020 году.

После официального выступления Юта Такахаси в рамках развлекательной программы гостям удалось почувствовать дух японской культуры. Художник Игорь Сакуров, известный своими иллюстрациями к книгам Бориса Акунина , представил свою коллекцию живых полотен «Моя Япония». Помимо этого, каждый желающий мог принять участие в мастер-классе с профессиональным каллиграфом, обучаясь азам каллиграфии. В завершение неофициальной части актеры театра Taiko in-Spiration устроили барабанное шоу, выступив с традиционными японскими музыкальными произведениями и театральными постановками.

О компании Suzuki

Компания Suzuki основана в 1909 году. Сегодня основная сфера деятельности Suzuki — производство компактных и малолитражных автомобилей, а также мотоциклов, ATV, лодочных моторов и др. По всему миру Suzuki ежегодно продает около трех миллионов автомобилей и около двух с половиной миллионов мотоциклов. Продукция Suzuki представлена в 201 стране мира. В штате Suzuki Motor Corporation занято более 54 000 сотрудников. В 2018 году Suzuki отмечает 20 лет присутствия на российском рынке и 30 лет флагману Vitara. Компания ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» является официальным импортером продукции Suzuki Motor Corporation.