Таксистам готовят еще одну обязательную страховку

Таксисты будут обязаны страховать свою ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу перевозимых пассажиров. Такой законопроект Госдума рассмотрит в июне, следует из ее материалов.

Сейчас такси — единственный вид транспорта, на который не распространяется закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, говорится в пояснительной записке. Поэтому пассажир такси в случае ущерба жизни и здоровью может получить компенсацию только в рамках ОСАГО, по которому максимальная выплата составляет 500 000 руб. При перевозках автобусом, троллейбусом или трамваем максимальная выплата — 2 млн руб. Дисбаланс надо исправить, считают авторы законопроекта.

Из его текста следует, что застраховаться надо в течение 10 дней после получения разрешения на перевозки — иначе оно аннулируется — и в течение дня сдать копию полиса в уполномоченный орган. Без страховки таксисты (индивидуальные предприниматели и юридические лица) не вправе будут заниматься перевозками.

Принятие такого закона поставит еще один барьер для малых предпринимателей и выдавит их в серую зону, считает представитель сервиса по заказу такси «Везет». Кроме того, это повлечет дополнительные расходы для таксистов. «В результате — либо рост цен на такси, либо падение доходов водителей. Скорее всего, и то и другое сразу». Таксомоторными перевозками в 90–95% случаев занимается микробизнес, и в отличие от крупных транспортных предприятий страховать ответственность перевозчика таксистам будет непосильно, рассказывает представитель сервиса «Максим».

Сейчас есть ОСАГО, которое распространяется и на водителей, и на пассажиров, однако этот полис таксисты купить не могут, при том что стоимости полиса для них в 2–3 раза выше стандартной страховки ОСАГО. «Почему нельзя сделать, чтобы нормально работало ОСАГО, вместо того чтобы придумывать для таксистов еще один налог, — непонятно», — рассуждает представитель «Максима».

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) законопроект поддерживает, он боролся за его появление, говорит вице-президент ВСС Светлана Гусар . Она считает несправедливым, что сейчас максимальное возмещение для пассажиров такси в четыре раза меньше, чем для пассажиров общественного транспорта. По ее данным, в России выдано от 800 000 до 1 млн разрешений на перевозки легковым такси, средняя стоимость страховки для таксиста составит от 3000 до 5000 руб. в год, уверяет она. Страховщикам новый вид сегмента будет приносить в год около 2,5 млрд руб., подсчитала она.