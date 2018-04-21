В сети рассекречен самый маленький седан Mercedes

В распоряжении китайских СМИ оказалась первая фотография нового компактного седана Mercedes-Benz A-Class Sedan. Мировой дебют премиальной 4-дверной модели состоится на автосалоне в Пекине-2018.

Сканированное изображение самого маленького седана немецкой премиальной марки опубликовало популярное китайское издание CarNewsChina. Стоит отметить, что перед нами удлинённая версия модели Mercedes-Benz A-Class Sedan Long Wheelbase.

Такая версия новинки предназначена для рынка Поднебесной. Никакой официальной информации о седане Mercedes-Benz A-Class Sedan пока нет. Судя по фотографии, дизайн автомобиля выполнен в фирменном стиле немецкой компании. Передняя часть седана практически идентична такой хэтчбека A-Class нового поколения.

Стоит напомнить, что концептуальный прототип нового компактного седана Mercedes-Benz A-Class Sedan был представлен в прошлом году. Серийная машина построена на платформе MFA2. Эта «тележка» содержит высокопрочную сталь и алюминий, благодаря чему у автомобиля увеличивается жёсткость и уменьшается масса.

Повторимся, что в настоящее время нет никакой информации о техническом оснащение автомобиля. Скорее всего, компактный седан Mercedes-Benz A-Class Sedan будет доступен с гаммой бензиновых и дизельных моторов. Также стоит ожидать гибридную версию модели.