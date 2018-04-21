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Госпошлина за загранпаспорт с чипом и водительские права увеличится
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Госпошлина за загранпаспорт с чипом и водительские права увеличится 

Primpress 49 минут назад
Фото: Primpress
Документы нового поколения будут оформляться с госпошлиной, которая вырастет до пяти тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия». Соответствующий законопроект одобрен правительством.
В Кабмине сообщают, что затраты на документы нового образца будут соразмерны с новой суммой госпошлин.
Кроме того, рассматривается предложение увеличить пошлину на выдачу водительского удостоверения, а также госрегистрацию ТС и все, что связано с выдачей документов нового поколения на автомобиль.
Сообщается, что госпошлина за новое свидетельство госрегистрации составит 1,5 тысячи, а новое удостоверение — 3 тысячи рублей.
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