Госпошлина за загранпаспорт с чипом и водительские права увеличится

Документы нового поколения будут оформляться с госпошлиной, которая вырастет до пяти тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия» . Соответствующий законопроект одобрен правительством.

В Кабмине сообщают, что затраты на документы нового образца будут соразмерны с новой суммой госпошлин.

Кроме того, рассматривается предложение увеличить пошлину на выдачу водительского удостоверения, а также госрегистрацию ТС и все, что связано с выдачей документов нового поколения на автомобиль.

Сообщается, что госпошлина за новое свидетельство госрегистрации составит 1,5 тысячи, а новое удостоверение — 3 тысячи рублей.