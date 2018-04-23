В Москве скорость движения машин выросла на 16%

"Ситуация на дорогах улучшается уже сейчас. По сравнению с 2010 года скорость движения транспорта выросла на 16%", — сказал он.

Собянин при этом отметил, что машин за эти годы в столице стало больше примерно на миллион.

По словам мэра, строительство Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады должно снизить нагрузку транспорта на центр города.