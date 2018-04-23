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В Москве скорость движения машин выросла на 16%
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В Москве скорость движения машин выросла на 16% 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Российской газете" заявил, что скорость движения транспорта в Москве выросла на 16% по сравнению с 2010 годом.
"Ситуация на дорогах улучшается уже сейчас. По сравнению с 2010 года скорость движения транспорта выросла на 16%", — сказал он.
Собянин при этом отметил, что машин за эти годы в столице стало больше примерно на миллион.
По словам мэра, строительство Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады должно снизить нагрузку транспорта на центр города.
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