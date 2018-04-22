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Roush сделало Ford F-250 Super Duty ещё превосходнее
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Roush сделало Ford F-250 Super Duty ещё превосходнее 

Car.ru 11 часов назад
Фото: Car.ru
Тюнинг-ателье Roush Performance представило прокачанный Ford F-250 Super Duty.
Roush сделал из F-250 Super Duty машину, которая и со своими прямыми обязанностями превосходно справляется, и заставляет всех вокруг головы сворачивать. Для этого пикап оказался оснащён массой новых компонентов, специально подобранных под данный проект.
Начиная с внешности. F-250 отличается новой решёткой радиатора, имеющей надпись Roush, а также огоньками. Поменялся и передний бампер. По технике. Выхлопную систему из нержавеющей стали установили. Однако самое важное здесь — это подвеска FOX 2.0 Performance Series. Он увеличивает клиренс примерно на 1,5 дюйма (6,3 см). Завершающим штрихом стали 20-дюймовые колёсные диски с 35-дюймовыми шинами BFGoodrich KO2 All-Terrain.
Интерьер тоже множество изменений обрёл. Мелких изменений. Roush добавляет вот что: вышивку на подголовниках, коврики WeatherTech и значок на центральной консоли. Клиенты также могут заказать переходные кабели и фонарик.
Пакет стоит 13 880 долларов. На весь апгрейд от тюнера действует гарантия в три год или 36 000 миль пробега.
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