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Серийный KIA Telluride сохранит внешность концепта
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Серийный KIA Telluride сохранит внешность концепта 

Allroader.ru 7 часов назад
Фото: Allroader.ru
В 2016 году мы узнали о намерениях KIA закрепиться в классе, более крупном, нежели внедорожник Sorento. Тогда, на Детройтском автосалоне, корейский автопроизводитель представил роскошный концепт Telluride, являвший собой нечто совершенно новое, радикально отличающееся от всех действующих моделей SUV компании. Два года спустя, на Детройтском автосалоне 2018, KIA официально объявила о намерении запустить Telluride в серию и практически сразу после этого в Сети появились первые шпионские фото модели.
К сожалению, мощный камуфляжный обвес не позволяет как следует рассмотреть рассмотреть дизайн автомобиля, да и в целом, кроме гаргантюанского размера ничего не видно. Однако сегодня с новыми слухами от издания Motor Trend на будущий флагман корейцев пролилось хоть немного света. Так, стало известно, что грядущий внедорожник сохранит ключевые черты дизайна своего "праотца", более того, эта новая концепция дизайна позднее найдет применение в меньших моделях SUV компании KIA. Правда, кое-какие "фишки" останутся эксклюзивными для Telluride, дабы выделить топовый авто в модельном ряду.
Фактически, новый Telluride станет духовным наследником ушедшего в небытие KIA Mohave. Пока не ясно, что из внутреннего убранства и оснащения концепта "доживет" до конвейера, но понятно, что серийная версия будет иметь 8-местный салон, а не 4 комфортных "трона", как у шоу-кара. Тем не менее, ожидается, что модель, все же, получит некое подобие люксовой модификации с 7-местным салоном, второй ряд сидений которого будет выполнен в виде двух отдельных больших кресел.
Что же касается технического оформления внедорожника, то, вопреки ранним слухам о заднеприводной платформе, KIA Telluride будет переднеприводным с подключаемым по фирменной технологии HTRAC задним мостом. Эта система полного привода, разработанная совместно специалистами Hyundai и KIA, уже используется на новом Santa Fe и престижных седанах Genesis. Собственно, скорее всего, топовый внедорожник уже в "базе" будет оснащаться HTRAC AWD и не получит "дешевых" моноприводных версий.
Ввиду огромных размеров кузова и немалой снаряженной массы мы едва увидим в линейке двигателей Telluride что-то с четырьмя цилиндрами. Дабы полностью соответствовать званию венца развития технологий марки, автомобиль просто обязан получить битурбо V6 объемом 3.3 литра, спаренный с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Естественно, даже базовые версии внедорожника получат полный "фарш", включая круговой обзор через камеры и автоматически-складывающийся 3-й ряд сидений.
В настоящее время KIA не озвучила конкретных сроков, когда же Telluride поступит к дилерам, но мы знаем, что бренд Hyundai также разрабатывает собственную версию флагмана, который получит имя Palisade и, как и "собрат" KIA, он уже был замечен на дорожных испытаниях. Поскольку тестовые экземпляры Telluride и Palisade уже имеют собственные серийные кузова, то наверняка их релиз состоится до 2020 года. Плюс, люксовый бренд Genesis также получит нечто подобное, предвосхищенное концептом Genesis GV80.
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