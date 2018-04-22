Составлен список раздражающих водителей вещей

Эксперты составили список вещей, которые раздражают водителей

На первом месте списка оказался серый цвет, в который окрашены большинство современных машин.

Российские эксперты составили топ-10 вещей, которые раздражают автомобилистов. В рейтинг вошли разнообразные аспекты, начиная от цвета автомобили и заканчивая ее классом.

На первом месте списка оказался серый цвет, в который окрашены большинство современных машин. В настоящее время автопроизводители не предоставляют большой выбор оттенков, а если и предоставляют, то это часто отдельная платная опция. Об этом сообщает портал Pokatim.ru.

На втором месте рейтинга раздражающих аспектов эксперты разместили рекламные «заезженные» фразы, призванные привлекать внимание, однако они выполняют противоположную функцию.

Замыкают тройку сложные системы управления — в большинстве автомобилей управление системами осуществляется несколькими кнопками и парой сенсорных экранов, но некоторые добавляют в автомобиль слишком много элементов, датчиков, экранов и прочего, что сильно отвлекает водителя.

На четвертом месте рейтинга расположился необычный рычаг КПП, который раздражает ряд автомобилистов. «Джойстик» и «шайба» — такие переключатели пришли на замену стандартному рычагу и иногда вызывают только вопросы. Отметим, что два года назад из-за такого необычного селектора погиб актер Антон Ельчин , которого раздавил собственной машиной, из-за того, что селектор не до конца был переведен на режим «паркинга».

На пятом месте оказался бесшумный автомобиль, который считается комфортным, но в то же время заставляет водителя следить за тахометром.