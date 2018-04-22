На рынок вышел самый большой внедорожник Chery

Автогигант Chery сообщил, что продажи нового большого кросса Tiggo 8 начнутся только в мае, однако дилерские салоны бренда уже получили первую партию выставочных автомобилей.

Семиместная модель лежит на «тележке» младшего собрата Tiggo 5X. Габариты нового Tiggo 8 можно сравнить с Hyundai Santa Fe: 4700 х 1860 х 1746 мм, размер колесной базы достигает 2710 мм.

Экстерьер нового автомобиля выполнен по мотивам концепта Exeed TX. Кстати, внешний вид Tiggo 8 значительно отличается от других машин производителя. Автомобиль наградили крупной радиаторной решеткой, передним бампером с большими воздухозаборниками, светодиодной головной оптикой и задними фонарями на LED-элементах, который соединяются пластиковой накладкой.

Интерьер нового автомобиля схож с нынешнем флагманом Tiggo 7. Правда, трёхрядный паркетник получил другой руль, цифровую панель приборах, расширенную центральную консоль и иные дефлекторы вентиляции.

Цена кроссовера будет начинаться от 100 тысяч юаней (975 000 руб.), а самая дорогая комплектация оценивается в 141 000 юаней (1,37 млн руб.).

В движение семиместная модель будет приводиться 1,5-литровым турбодвижком с отдачей 149 сил, и 6-скоростной МКПП или 6-диапазонным роботом (DCT) с двумя сцеплениями.