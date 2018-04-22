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На рынок вышел самый большой внедорожник Chery
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На рынок вышел самый большой внедорожник Chery 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Автогигант Chery сообщил, что продажи нового большого кросса Tiggo 8 начнутся только в мае, однако дилерские салоны бренда уже получили первую партию выставочных автомобилей.
Семиместная модель лежит на «тележке» младшего собрата Tiggo 5X. Габариты нового Tiggo 8 можно сравнить с Hyundai Santa Fe: 4700 х 1860 х 1746 мм, размер колесной базы достигает 2710 мм.
Экстерьер нового автомобиля выполнен по мотивам концепта Exeed TX. Кстати, внешний вид Tiggo 8 значительно отличается от других машин производителя. Автомобиль наградили крупной радиаторной решеткой, передним бампером с большими воздухозаборниками, светодиодной головной оптикой и задними фонарями на LED-элементах, который соединяются пластиковой накладкой.
Интерьер нового автомобиля схож с нынешнем флагманом Tiggo 7. Правда, трёхрядный паркетник получил другой руль, цифровую панель приборах, расширенную центральную консоль и иные дефлекторы вентиляции.
Цена кроссовера будет начинаться от 100 тысяч юаней (975 000 руб.), а самая дорогая комплектация оценивается в 141 000 юаней (1,37 млн руб.).
В движение семиместная модель будет приводиться 1,5-литровым турбодвижком с отдачей 149 сил, и 6-скоростной МКПП или 6-диапазонным роботом (DCT) с двумя сцеплениями.
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