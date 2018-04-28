Две тысячи «Лэнд Роверов» замкнули ТТК, но не смогли установить рекорд

Организаторы парада автомобилей Land Rover , который состоялся в прошедшие выходные, не смогли выполнить все требования представителей Книги рекордов Гиннесса. Попытку собрать наибольшее количество машин одной марки не зафиксировали как рекорд.

Согласно правилам, участники колонны должны были проехать две мили (3,23 километра) таким образом, чтобы расстояние между автомобилями не превышало двух корпусов. Однако было зафиксировано несколько разрывов, и рекорд не состоялся.

Мероприятие было организовано в честь 70-летия британского производителя. На Третьем транспортном кольце столицы удалось собрать 2152 автомобиля марки, координация действий которых велась в прямом режиме « Авторадио ».

Ранее в рамках празднования дня рождения Land Rover британский мастер сноу-арта Саймон Бек вытоптал на склоне горы во Французских Альпах силуэт Land Rover Defender длиной 250 метров.